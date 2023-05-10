Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции призвало власти страны и Евросоюз включить частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в перечень террористических организаций. Об этом информирует ТАСС.

По данным агентства, инициатива принадлежит депутату от партии «Возрождение» Бенжамену Хаддадом и его 13 коллегам в связи с деятельностью ЧВК в Сирии, Украине и африканских странах. Одобрение резолюции прошло единогласно. В зале в ходе диспутов и голосования находился посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

В резолюции указывается, что парламентарии призывают французское правительство с помощью дипканалов убеждать страны, входящие в ООН, принимать подобные меры в отношении ЧВК «Вагнер».

В апреле Евросоюз внес в черный список ЧВК «Вагнер». В ЕС заявили, что организация «несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».