ВМС Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря

Украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба ВМС ВС Украины.

Ранее американский боевой корабль Donald Cook вошел в Черное море. Также посольство США анонсировало проведение учебных операций по поддержанию морской безопасности в регионе с участием эсминца Porter.