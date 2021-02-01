ВМС Украины и США провели совместную тренировку в акватории Черного моря

 Украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря, сообщила в понедельник пресс-служба ВМС ВС Украины.
Ранее американский боевой корабль Donald Cook вошел в Черное море. Также посольство США анонсировало проведение учебных операций по поддержанию морской безопасности в регионе с участием эсминца Porter.
«В акватории Черного моря катерная тактическая группа с привлечением морской авиации военно-морских сил ВС Украины вместе с американскими эсминцем и кораблем обеспечения провели совместные тренировки на море типа PASSEX», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
| 2021-02-01T19:38:55+04:00 1 февраля 2021, 21:46|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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