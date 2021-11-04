Власти Республики Корея отправили в четверг во Вьетнам 290 тыс. доз вакцины производства компании AstraZeneca в дополнение к ранее переданным в прошлом месяце 1,1 млн доз того же препарата. Об этом сообщило южнокорейское министерство иностранных дел.

Согласно пресс-релизу, вакцина предназначена для защиты от коронавирусной инфекции как южнокорейских граждан, проживающих во Вьетнаме, так и местных жителей.

Вьетнам является одним из главных торговых партнеров Республики Корея в Юго-Восточной Азии. Там проживают около 156 тыс. южнокорейских граждан и ведут бизнес около 9 тыс. компаний.

Ранее в МИД обещали рассмотреть вопрос об оказании поддержки другим нуждающимся странам.