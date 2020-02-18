Власти Венесуэлы направили ноту протеста послу Франции

Власти Венесуэлы в понедельник приняли решение направить ноту протеста главе французского посольства в Каракасе Ромену Надалю, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Боливарианской Республики.

«Посол [Франции в Венесуэле Ромен] Надаль злоупотребляет привилегиями, предоставленными ему венесуэльским государством в качестве дипломатического должностного лица. Его недавние действия нарушают международные конвенции о порядках и обычаях, регулирующие мирное сосуществование между нациями», — говорится в документе МИД, текст которого приводит газета El Nacional.

Отмечается, что участие посла во встрече лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в аэропорту Каракаса является провокацией.

Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы в феврале прошлого года запретил выезжать из страны, 19 января прибыл в столицу Колумбии для участия в саммите по борьбе с терроризмом. После этого он посетил несколько стран Европы, Канаду и США. 11 февраля он вернулся в Боливарианскую Республику.(ТАСС)

| 2020-02-18T11:14:23+00:00 18 февраля 2020, 13:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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