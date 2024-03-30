Власти Таджикистана усилили разъяснительную работу с трудовыми мигрантами по недопущению их вовлечения в экстремистские сообщества в различных странах, в том числе в России, а также внутри республики после теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье.

Об этом сообщила заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Шахноза Нодири.

«Сейчас мы активизировали работу, 23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ по усилению работы по предотвращению вовлечения в экстремистские сообщества. В Таджикистане работа была усилена посредством структур миграционной службы, которая представлена во всех регионах», — сказала она.

Замминистра отметила, что особый упор сделан на предотвращении вербовки через социальные сети. Она добавила, что работа ведется и в других странах, где проживают граждане Таджикистана и образованы диаспоры. (ТАСС)