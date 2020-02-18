Власти Судана хотят судить экс-президента аль-Башира на родине

Власти Судана намерены судить экс-президента страны Омара аль-Башира у себя на родине. Об этом, как передает телеканал Al Arabiya, сообщил в понедельник министр культуры и информации Фейсал Салех.

По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается с находящейся в Хартуме делегацией Международного уголовного суда (МУС). «Мы обсудим с представителями МУС идею проведения суда над аль-Баширом в Судане», — сказал он, не исключив при этом возможность экстрадиции бывшего президента в Гаагу. «Бывший президент будет либо передан МУС, либо будет организован специальный суд [по преступлениям в Дарфуре], либо это может быть совместный суд», — добавил он.

В понедельник в Хартум прибыла делегация МУС для обсуждения вопроса о выдаче аль-Башира международному правосудию. (ТАСС)