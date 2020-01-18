Власти США продлили лицензию Chevron на работу в Венесуэле

Американские власти продлили лицензии американской нефтегазовой компании Chevron и четырем другим нефтесервисным корпорациям на ведение деятельности на территории Венесуэлы, в частности совместно с государственной нефтяной компанией PDVSA, до 22 апреля.

Соответствующий документ распространил в субботу Минфин США.

Кроме Chevron, разрешения получили корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford.

«Все виды деятельности… необходимые для осуществления операций, исполнения контрактов или других соглашений в Венесуэле с участием PDVSA… разрешаются этим пяти компаниям до 22 апреля 2020 года», — отмечается в лицензии, датированной 17 января. Таким образом американские власти в очередной раз продлили лицензию компаниям на дополнительные 90 дней.

Санкции, введенные вашингтонской администрацией в отношении нефтяного сектора Боливарианской Республики, запрещают американским компаниям вести бизнес с какими-либо органами власти или предприятиями, контролируемыми правительством президента Николаса Мадуро. Срок лицензии, которая в порядке исключения позволяла компаниям работать в этой южноамериканской стране, истекал 22 января (ТАСС).