Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за коронавируса

Власти американского штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает РИА Новости.

Он уточнил, что режим ЧС дает властям определенные полномочия, например, возможность применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом.

При этом Куомо оценил угрозу для населения как низкую. По его словам, число заразившихся за сутки выросло на 21, до 76, десять из них были госпитализированы.

Ранее в марте власти Калифорнии объявили о чрезвычайном положении после первой зарегистрированной смерти калифорнийца от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В штате ввели повышенный контроль: людей чаще тестируют на наличие инфекции и тщательно отслеживают контакты зараженных (lenta.ru)