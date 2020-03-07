Власти Нью-Йорка объявили режим ЧС из-за коронавируса

Власти американского штата Нью-Йорк объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Об этом сообщил губернатор штата Эндрю Куомо, передает РИА Новости.

Он уточнил, что режим ЧС дает властям определенные полномочия, например, возможность применять ускоренные процедуры закупок и найма сотрудников для борьбы с коронавирусом.

При этом Куомо оценил угрозу для населения как низкую. По его словам, число заразившихся за сутки выросло на 21, до 76, десять из них были госпитализированы.

Ранее в марте власти Калифорнии объявили о чрезвычайном положении после первой зарегистрированной смерти калифорнийца от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа. В штате ввели повышенный контроль: людей чаще тестируют на наличие инфекции и тщательно отслеживают контакты зараженных (lenta.ru)

| 2020-03-07T23:02:58+00:00 7 марта 2020, 23:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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