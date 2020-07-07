Власти Малайзии обвинили телеканал Al Jazeera в подстрекательстве к бунту

Полицейские власти Малайзии начали расследование в отношении журналистов телеканала Al Jazeera, которых подозревают в «подстрекательстве к бунту и антиправительственным действиям» в связи с публикацией сюжета о судьбе нелегальных мигрантов, массово арестованных в стране во время пандемии COVID-19, сообщает во вторник интернет-версия газеты The Star.
«Так как к нам поступили заявления о противоправном характере репортажа, показанного телеканалом, мы обязаны провести тщательное расследование, которое должно определить, есть ли в действиях подозреваемых состав преступления», — заявил журналистам в Куала-Лумпуре генерал-инспектор (шеф) полиции Малайзии Абдул Хамид Бадор, слова которого цитирует издание.
«Вскоре мы пригласим репортеров телеканала, которым будет задано несколько вопросов. В их отношении будет проведено следствие на основании требований уголовного кодекса Малайзии и Закона об антигосударственной деятельности. Мы увидим, будут ли им предъявлены обвинения, после того, как они ответят на наши вопросы», — заявил он, отметив, что на журналистов в полицию поступило не одно, а несколько заявлений.(РИА Новости)