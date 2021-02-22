Власти Конго заявили, что за убийством посла Италии стоит руандийская повстанческая группировка

Нападение на автомобили ООН на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в понедельник, в результате которого был убит посол Италии в ДРК Лука Аттаназио, совершено членами экстремистской повстанческой группировки «Демократические силы за освобождение Руанды» (FDLR). Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности ДРК.

«Две машины Всемирной продовольственной программы ООН стали объектами вооруженной атаки со стороны боевиков из «Демократических сил за освобождение Руанды», — цитирует заявление министерства конголезский новостной портал Actualite. — Посол Лука Аттаназио получил огнестрельное ранение в область живота, он был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК в городе Гома, где через несколько часов умер».

Портал сообщает, что в результате нападения были убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Лаковаччи и водитель — гражданин ДРК Мустафа Миламбо. Боевики также похитили четверых человек, находившихся в автомобилях ООН. Позднее армейское подразделение обнаружило одного из них. О судьбе остальных информации пока нет. (ТАСС)