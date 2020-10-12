Власти Франции введут новые меры, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться

Французские власти могут ввести дополнительные ограничения, если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Франции Жан Кастекс.

«Мы принимаем меры, исходя из эпидемиологической ситуации. Если в течение 15 дней мы увидим, что показатели здоровья ухудшаются, что койки в отделениях реанимации заполняются больше, чем ожидалось, мы можем принять дополнительные меры», — сказал премьер в эфире радиостанции France Info.

Кастекс отметил, что «реальность второй волны уже наступила, поэтому французы не должны расслабляться». Премьер призвал граждан страны «ограничить число людей, которых они принимают у себя дома», и следовать всем предписаниям органов здравоохранения.

Согласно последним данным, на территории Франции c начала пандемии зарегистрировано почти 735 тыс. случаев заражения COVID-19, число умерших, по последним данным, составляет больше 32 тыс.(ТАСС)