Вилаят Эйвазов отправил в распоряжение весь личный состав Главного управления дорожной полиции

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ, согласно которому весь личный состав Главного управления Государственной дорожной полиции отправлен в распоряжение, сообщает Trend.

Отмечается, что полковник полиции Рашид Пириев в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника управления, однако он на эту должность пока не утвержден.

Напомним, ранее начальник ГУГДП полковник полиции Нуширеван Сафаров был отправлен в отставку в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе, а его заместитель полковник Рашадат Бабаев освобожден от занимаемой должности. На этот пост был назначен полковник-лейтенант Малик Ибрагимов.