Верховный суд США эвакуируют из-за угрозы взрыва

Эвакуация проводится в расположенном в центре Вашингтона здании Верховного суда США. Как сообщает в среду со ссылкой на источники телекомпания СNN, причиной эвакуации стала угроза взрыва.

Каких-либо дополнительных подробностей СNN не приводит.

Здание Верховного суда расположено в непосредственной близости от Капитолия, где в ближайшее время принесет присягу и вступит в должность избранный президент США Джозеф Байден. В связи с церемонией инаугурации в столице США усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.