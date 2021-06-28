Идиллическая атмосфера европейского содружества была нарушена в мгновенье ока. «Мы поставим венгров на колени. Они должны разделить с нами ценности Евросоюза», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на встрече глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе. Интересно, на какие же ценности Евросоюза посягнули мадьяры?

А причиной столь эмоционального демарша голландца, стал принятый в Венгрии закон, который, по мнению европейских политиков, направлен против ЛГБТ-сообщества. 17 стран-членов заявили в письме, что ЕС должен продолжать борьбу против дискриминации геев и лесбиянок. И как бы не клялся и не божился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пытаясь доказать, что этот закон не имел целью гомосексуалов, его старания оказались тщетны. Европу убедить не удалось. А что же, собственно за закон? А закон этот, одобренный венгерским парламентом, запрещает пропаганду гомосексуальности и изменения пола среди несовершеннолетних. Но и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать гнев законодателей моды Старого Света.

Всё это, может и было бы забавно, и можно было бы в очередной раз свести всё к шуткам, списать всё на странности Европы, если бы не тот факт, что Европа не ограничивается установлением порядков в своих пределах, а всячески норовит экспортировать на весь мир свои законы и мировоззрение. В том числе и в Азербайджан. Нервно-натянутые отношения между нашей страной и Евросоюзом ни для кого не секрет. Особенно подобное состояние дел проявилось в дни 44-дневной войны, когда в некоторых странах на различных уровнях государственной власти были приняты документы, осуждающие антитеррористическую операцию в отношении армянских сепаратистов. А вопрос ЛГБТ для Европы имеет ничуть не меньшую значимость, чем все остальные ценности Старого Света, возведённые с лёгкой руки самих же европейцев в ранг «демократических».

Тут было бы уместно поразмыслить над сформировавшимися стереотипами. Почему то, как только речь заходит о нетрадиционной сексуальной ориентации и создаваемых для подобного образа жизни райских условий в Европе, как правило, слышится многозначительный комментарий: «Ну, что поделать, таковы их ценности». Но в том то и дело, что в Европе, каких-то 50 лет назад, ничего подобного и в помине не было. Цезарь, Наполеон, Бисмарк, да те же варвары, положившие конец Римской империи, будь у них возможность хотя бы глазком взглянуть на своих нынешних потомков, скорее всего, предпочли бы умереть ещё раз, нежели свидетельствовать такому позорищу. Нет, ценности у предков нынешних «демократичных» европейцев были далеко не такими. Но когда-то, в час «икс» (теперь точную дату вряд ли кто-то вспомнит), было открыто пресловутое «окно Овертона». Не приходится даже сомневаться, что на начальной стадии придания гомосексуализму статуса обыденности общество было просто в ярости. Но время текло, «окно» было открыто, людям методично сливали мысль о том, что это – современно, креативно, в порядке вещей. И по истечении определённого промежутка времени формировавшееся веками еврообщество капитулировало перед этим натиском безнравственности и распутства. А получили то, что имеется на сегодняшний день.

Азербайджан пока далёк от идеалов, которые предлагает нам секусально эволюционировавшая Европа. Но там не собираются мириться с этим. Гражданам Азербайджана пытаются доказать, что геи и лесбиянки – это непременные атрибуты современного демократического и всесторонне развитого общества. Он учат нас демократии. Но Боже мой, они даже не подозревают, насколько среднестатистический азербайджанец более демократичен, толерантен и терпелив, чем они сами. Да-да, именно так! Если рождённый мужиком впоследствии трансформируется в Айку и повадится каждую ночь проводить у себя в квартире с Милашкой того же профиля, не нарушая покой и сон соседей, до него (или неё, как угодно) никому не будет дела. Всё-таки дом – это для нас сокровенно, даже если там живёт фрукт непонятного происхождения. Но вот когда эти отношения выйдут за стены конкретной комнаты или квартиры, станут плохим примером для юного поколения, то накостылявших этим представителям «свободной любви» никто осуждать не станет. И это вполне ведь резонно. Почему подвыпившему водителю нельзя садиться за руль, и это не считается нарушением демократических свобод? Может стать причиной чьей-то гибели? А разве мало представителей среднего рода, ставших причиной нравственной смерти юных душ?..

Закон, принятый венгерским парламентом, запрещает пропаганду гомосексуальности и изменения пола среди несовершеннолетних. Но Европа возмущена. По их мнению, гомосексуализм обязательно должен широко пропагандироваться, а несовершеннолетние должны иметь возможность свободно изменять пол. Вот, такова идеальная демократия в видении европейцев. И Слава Богу, что Азербайджан прилично дистанцирован и не всецело зависит от них. В противном случае, что бы помешало премьер-министру иной страны пригрозить поставить на колени и нас?

Впрочем, окно Овертона уже открыто и в Азербайджане, можно сказать, даже нараспашку. Но хочется верить, что мудрый, многонациональный народ Азербайджана не станет добровольной жертвой и не принесёт в жертву своё национально-культурное наследие, формировавшееся веками.