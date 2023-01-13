Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) в Швеции, передает ТАСС. По его словам, подобные демонстрации в Евросоюзе проходить не должны.

«В Евросоюзе, который так гордится своими моральными нормами, такие действия не должны допускаться», — отметил Сийярто.

Как указал глава МИД Венгрии, он солидарен с народом Турции на фоне демонстрации сторонников РПК в Стокгольме. Он также подчеркнул, что симпатии Будапешта в данном случае и на стороне турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Акция в поддержку РПК прошла в столице Швеции 12 января. Сторонники организации, которая в Турции признана террористической, выкрикивали ругательства в адрес Эрдогана и даже подвесили за ноги манекен, похожий на политика. Демонстрация вызвала резкую критику в Анкаре и негативно повлияла на турецко-шведский диалог о вступлении королевства в НАТО.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал «саботажем заявки страны в НАТО» акцию против Эрдогана в Стокгольме. (gazeta.ru)