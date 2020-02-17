Великобритания создаст суперкомпьютер стоимостью $1,6 млрд

«Благодаря новейшим технологиям мы сможем более точно и своевременно предсказывать погоду, что очень важно в период климатических изменений», – прокомментировала исполнительный директор британской метеорологической службы Пенни Эндерсби. Ожидается, что суперкомпьютер будет готов к 2022 году. Специалисты надеются, что он поможет уменьшить ущерб, который ураганы и наводнения наносят жизненно важной инфраструктуре.

Согласно информации газеты Financial Times, создание суперкомпьютера – часть плана британских властей по борьбе с глобальным потеплением.

Объявление о создании в Великобритании мощной специализированной вычислительной машины прозвучало на фоне обрушившегося на страну шторма «Дэннис». СМИ сообщают, что сейчас из-за этого погиб один человек. В стране были отменены сотни авиарейсов, частично приостановлено железнодорожное сообщение.(ТАСС)