Министр обороны Великобритании обсудил в Варшаве с министром обороны Польши ситуацию на границе с Беларусью и подписал соглашение о сотрудничестве по созданию новой системы ПВО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление министров.

Сообщается, что две страны будут делиться передовыми технологиями для разработки будущей системы ПВО наземного базирования Польши NAREW, бюджет которой может составит несколько миллиардов фунтов стерлингов.

«Это соглашение внесет существенные изменения в наше оборонное сотрудничество с Польшей и откроет путь к еще более тесному взаимодействию наших военных», — отметил Уоллес.

Он добавил, что Великобритания продолжит оказывать практическую поддержку Польше в связи с конфликтом на границе с Беларусью посредством развертывания британских военных инженеров для оказания инженерно-технической помощи на границе.