Великобритания, Франция и Германия против восстановления антииранских санкций

Великобритания, Франция и Германия подтвердили свою позицию о том, что санкции ООН против Ирана, снятые после подписания соглашения по иранскому атому от 2015 года, вопреки требованию США не будут возобновлены после 20 сентября, сообщает «Интерфакс».

Об этом говорится в письме представителей трех стран председателю Совета Безопасности ООН, где указано, что любое решение или действие, принятое для повторного введения санкций всемирной организации, «не будет иметь юридической силы», так же как и инициированный Соединенными Штатами процесс восстановления ограничений, поскольку они вышли из ядерной сделки в 2018 году.

«Мы неустанно работали над сохранением ядерного соглашения и по-прежнему привержены этому», — подчеркивается в послании.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в августе, что инициировал в СБ ООН 30-дневный процесс, ведущий к возобновлению санкционного режима в отношении Ирана.