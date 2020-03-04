Ведены временные ограничения на вход в порты Азербайджана судов под флагом Ирана

Ведены временные ограничения на вход в порты Азербайджана судов под флагом Ирана. Как сообщил руководитель пресс-службы Государственного морского агентства Турал Мусеибов, в рамках упреждающих мер для недопущения распространения коронавируса на территории Азербайджана, оперативного осуществления профилактических и неотложных мероприятий, Государственное морское Агентство министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана временно ограничило вход в порты страны для судов под флагом Ирана.

Государственное морское агентство держит в центре внимания осуществление соответствующих мер в этом направлении.(trend)

| 2020-03-04T19:48:57+00:00 4 марта 2020, 19:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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