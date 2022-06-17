В Узбекистане впервые состоялся Вечер азербайджанской кухни.

Как сообщает #, организаторами мероприятия выступили кейтеринговая компания «Yemali» и ее учредители, семейная пара Алиев Эльгюн и Емельянова Анастасия.

На вечере были представлены такие блюда, как плов, сябзи гавурма, туршу говурма, ярпах долмаси, бадымжан долма, довга, мангал салат, гутабы и, конечно же, азербайджанские сладости: пахлава, шекербура, иреван кятяси, карабах кятяси, мутаки, шоргогал.

Отдельное место было отведено королю азербайджанской кухни — шах-плову.

Для гостей вечера был проведен мастер-класс по приготовлению этого блюда, рассказаны все тонкости и секреты с финальной подачей и дегустацией плова.

Весь вечер звучала азербайджанская музыка, популярные песни азербайджанских исполнителей, были исполнены наши национальные танцы.

«Благодарим за активное участие Азербайджанский культурный центр им. Гейдара Алиева в Ташкенте за организацию национального танца и, конечно, нашего щедрого спонсора — компанию «Azersun Uzbekistan, а также ресторан «Prestige», который любезно предоставил летнюю веранду для проведения мероприятия», — рассказывает Анастасия Емельянова.

На вечере было рассказано о знаменитой традиции чаепития в Азербайджане. К чаю были поданы национальные азербайджанские сладости и выпечка: «Отдельно мы рассказали о Карабахской кята и о том, какое значение она имеет в культуре и наследии Азербайджана», — подчеркивает организатор.

Анастасия и ее супруг, азербайджанец Эльгюн Алиев, придумали бренд

Yemali как созвучие своих фамилий — ЕМельянова и АЛИев. В итоге получилось красивое название, означающее в переводе с азербайджанского языка «съедобный».

«Для нас — это больше, чем работа, это любовь, уважение, семья, гордость, дань традициям», — отмечает Анастасия, подчеркивая, что она испытывает большую гордость быть частью Азербайджана:

«Для меня большая честь пропагандировать эту великую страну», — говорит Емельянова.