В декабре 2012 года произошел удивительный случай в спортивной жизни нашей планеты. В Наварре проходили важные соревнования по легкой атлетике. На кону был солидный призовой фонд, в забегах участвовали сильнейшие спортсмены мира, в том числе кениец Абель Мутаи, бронзовый призер Олимпийских Игр в Лондоне в беге на 3000 метров с препятствиями. Примерно за десять метров до конца дистанции кенийский бегун остановился, ошибочно решив, что он уже пересек финишную черту. Мутаи остановился и начал хлопать болельщикам, не понимая на испанском подсказок о том, что конец дистанции только через десять метров.

Бежавший вторым испанец Иван Фернандес Анайя настиг кенийца и мог бы легко закончить забег на первом месте. Но вместо того, чтобы использовать ошибку соперника, Анайя принялся… толкать кенийца в спину и рукой показывать ему, где находится финишная черта. Испанский бегун упустил верную возможность победить. Он фактически привел кенийца к финишу и не обогнал его.

Когда после окончания дистанции Ивана Фернандеса Анайю спросили, неужели он не хотел победить, бегун ответил следующее: «Нет, я очень хотел выиграть. Но даже если бы на кону было место в составе сборной Испании для поездки на чемпионат Европы, я все равно поступил бы также. Я не заслуживал победы — отрыв был велик, и я не имел шансов догнать соперника, если бы он не ошибся. Мне важнее сохранить достоинство, чем выиграть золотую медаль. Знаете, все мы видим, какие вещи порой происходят в футболе, в обществе, в политике… Люди слишком часто видят неправильные модели поведения. Я рад, что поступил иначе, и сделал этот жест честности».

Эта поучительная история актуальна во всех случаях и всегда. Этот случай применим и к недавнему событию на Токийской олимпиаде. Так, после схватки за бронзу Олимпиады в Токио между армянином Карапетом Чаляном и азербайджанцем Рафиком Гусейновым произошел скандал.

Гусейнов выиграл 4:1 после спорного судейского решения. Арбитр посчитал, что Чалян боднул своего соперника головой в ходе поединка. Армянские тренеры подали протест, но он был отклонен.

Неспортивное поведение Чаляна никак не повлияло на отношение Гусейнова, который позднее в интервью отметил, что для него не имеет значения, кого он победил, армянского борца или представителя другой страны. Этим он подчеркнул, что для него в первую очередь важны принципы спорта, а не политики.

Чего не скажешь о другом армянском спортсмене Артуре Алексаняне, проигравшем россиянину Мусе Евлоеву в финале соревнований по греко-римской борьбе. Недовольный решением судей он бросил корреспонденту российского канала реплику: «Надо быть из России, чтобы выиграть».

Его слова вызвали массу возмущенных вопросов, вплоть до реакции депутата Госдумы России Дмитрия Свищева. Алексанян даже не надел серебряную медаль на церемонии награждения, что заставило президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили назвать этот поступок слабостью.

Приведенная в начале статьи поучительная история будет полезна не только для Чаляна и Алексаняна, но и тяжелоатлета Симона Мартиросяна, завоевавшего серебряную медаль на Токийской олимпиаде.

Как заявил армянским СМИ Мартиросян, он сожалеет, что не занял первое место, так как хотел посвятить победу на Олимпийских играх армянским солдатам, погибшим в Карабахской войне.

В ходе 44-дневной войны Мартиросян был добровольцем, а после возвращения Азербайджану Кяльбаджарского района принимал участие в выносе ценностей из Худавенгского монастыря. Тогда же он запомнился постом в соцсети Фэйсбук:

«Я уже говорил это и скажу еще раз. Мы ведем войну не против людей, а против повелителей тьмы на Земле. Бог свидетель, день суда над турками настанет … Давайте вооружимся силой Божьей. Турки ответят за каждую каплю невинно пролитой крови, они воюют против Божьего народа, против Церкви. Эти псы даже не сознают, что тьме никогда не победить свет».

Если продолжить его логику, то это Божья сила не дала Мартиросяну выиграть золотую медаль, чтобы он посвятил свою победу погибшим армянским оккупантам.