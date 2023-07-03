«Трудные и сложные вопросы еще впереди» — да, именно так подытожил государственный секретарь США Энтони Блинкен вашингтонскую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, которая состоялась на прошлой неделе.

Представители министерств иностранных дел конфликтующих сторон к этому лишь добавили то, что якобы достигнуты соглашения по дополнительным пунктам будущего мирного договора. В детали процесса они не вдавались, лишь отметили, что следующая встреча состоится в Европе, в столице Бельгии.

Поэтому можно отметить, что еще одна вашингтонская встреча закончилась без серьезных и реальных результатов, хотя американская сторона постоянно обращает внимание на то, что их миссия состоит не только в создании благоприятной атмосферы для проведения переговоров, нет, США стремятся к тому, чтобы переговоры были субстантивными, т.е. результативными.

Но пока мы в процессе этого не наблюдаем – надо отметить, что почти все политические аналитики и наблюдатели региона три дня пристально следили за ходом вашингтонских дипломатических переговоров, но, к большому сожалению, они не нашли реальных обнадеживающих и оптимистических моментов.

Что же касается продолжения текущего дипломатического процесса, еще в прошлом месяце было заявлено, что в июле состоится еще одна брюссельская встреча. Но мнение подавляющего большинства политических наблюдателей таково, что не стоит ожидать больших результатов и от брюссельской встречи, вообще, в ближайшее время подписание мирного договора маловероятно.

Во-первых, переговоры между лидерами конфликтующих сторон могли быть эффективными и результативными в том случае, если министры иностранных дел в соответствующих вашингтонских переговорах пришли бы к какому-нибудь общему знаменателю, как говорится, нашли бы какой-то общий язык. Но, как уже заметили чуть выше, на вашингтонской встрече этого не произошло.

Во-вторых, ожидается, что в очередной брюссельской встрече примет участие и президент Франции Эммануиль Макрон, который буквально на днях в Марселе перед представителями армянской диаспоры вновь выступил с резкими антиазербайджанскими заявлениями. Это политическое обстоятельство не только снижает вероятность достижения каких-то реальных и конкретных результатов, но даже ставит под сомнение вероятность проведения очередной брюссельской встречи.

Интересно, что в Марселе проживает больше армян, чем в Нагорном Карабахе. Почему Париж не предоставляет им какую-то автономию?

Мы постоянно отмечаем, что на вопрос французских и американских дипломатов «Какие права вы можете предоставить армянам?», наш ответ должен быть однозначным и лаконичным: «Армяне в Азербайджане будут иметь те же права и свободы, которые имеют их соотечественники во Франции и США!». Да, французские и американские дипломаты могут возразить, что армяне в их странах не являются автотохтонным населением. В таком случае, кто же является автотохтонным населением в этих странах? Неужели американские индейцы таковыми не являются? Почему же у них до сих пор никакой автономии нет? Или же возьмите корсиканцев и Корсику. Почему Париж не представляет им хоть какую –то автономию, наоборот, постоянно подавляет национальное движение корсиканцев!

Вопросы можно продолжить. В принципе, ответы на них почти всем известны. Но среди них есть такие, на которые в настоящее время трудно дать какие-то убедительные ответы. И самым сложным вопросом из этой серии является следующий: Когда же будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией?

Признаться, мы раньше с определенной надеждой следили за заявлениями армянского премьер-министра. Но чувствуется, что для армянского премьера это всего лишь политическая игра и дипломатическая риторика. Он научился маневрировать между Западом и Россией. Пашинян понял, что Запад, особенно, США требуют от него подписания мирного договора и изменения региональной политики его страны. Поэтому иногда старается показать себя как «голубь мира». Но среди стран Запада, есть такие, как Франция, которая в большей степени занимается политической и дипломатической провокацией. Поэтому Пашинян также имитирует политическую и дипломатическую манеру Парижа, стараясь, как можно больше затягивать процесс урегулирования конфликта: перед американцами разыгрывает одну, перед французами другую, перед русскими третью сцену. Но тут есть один серьезный момент: до каких пор армянское общество будет терпеть политические и дипломатические игры своего премьер-министра? Многое будет зависеть от ответа на этот вопрос – пока мнение общества, армянской церкви и реваншистской оппозиции сильно расходятся. Но до каких пор это продолжится?

Думается, что в этом году не удастся подписать мирный договор. Потому, что в следующем году в США и России состоятся очередные президентские выборы. Да, можно возразить, что есть еще Брюссель. Но вряд ли Европейский Союз будет заниматься миротворчеством без оглядки на США. Вдобавок, многое зависит еще от России. Москва может потребовать от Пашиняна, чтобы он, как можно дольше затягивал процесс урегулирования конфликта и подписания мирного договора. Армянский премьер с большой вероятностью пойдет на это. В настоящее время Россия в большей степени занята «Вагнером» и Евгений Пригожиным.

Вероятно, Кремлю на этот раз удастся разрубить этот узел. Но есть ли гарантия, что этот сценарий больше не повторится, и в российской политике вновь не появится нечто схожее? Поэтому в настоящее время в интересах Кремля только одно: как можно дольше затягивать урегулирование азербайджано-армянского конфликта…