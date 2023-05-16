Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что тесное сотрудничество с РФ и Китаем в военной и разведывательной сферах ставит под угрозу отношения с США, пишет газета The Wall Street Journal.

Как заявил высокопоставленный чиновник из администрации президента США Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином и это негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном.

«Официальные лица США предупредили его, что слишком тесное сотрудничество с этими странами по военным вопросам и вопросам разведки поставит под угрозу отношения с Америкой», — говорится в статье.

Отмечается, что в последние месяцы президент ОАЭ стал чаще консультироваться с американскими чиновниками по поводу России и Китая и отношения с США улучшаются.

Ранее сообщалось, что Россия и ОАЭ намерены достичь соглашения о торговле услугами и инвестициями к концу 2023 года.(УНИАН)