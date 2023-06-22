Позавчерашний день в Азербайджане с полной уверенностью можно назвать медицинским. Комитет Милли меджлиса по здравоохранению провел заседание, на котором не один час обсуждались вопросы и предложения, связанные с медициной, а точнее, с одним из ее разделов – фармакологией.

Наряду с этим накануне в Баку проходил I Симпозиум азербайджанских медиков мира. Принявший участие в мероприятии председатель правления TƏBİB Вугар Гурбанов выступил с несколькими интересными предложениями, но мы остановимся лишь на одном.

«Нам не хотелось бы, чтобы наши граждане получали медицинскую помощь в зарубежных странах. Мы не хотим, чтобы граждане Азербайджана выезжали на лечение за границу. Хотим, чтобы в Азербайджан приезжали из-за рубежа за медицинскими услугами. Для этого у нас есть хорошо оснащенные медицинские учреждения с образованным персоналом. Эти работы будут выполняться параллельно. Нам нужно представлять миру наших врачей и медучреждения», – сказал он.

Ваши слова, господин Гурбанов, да Богу в уши. Не будем лукавить: желание превосходное, даже богоугодное. Но на одном желании, как говорится, далеко не уедешь. Для этого необходимо создание соответствующих условий, вытекающих из комплекса действенных мер.

То есть, нужно решать проблему, подбираясь к ней не с конца, а с начала, с истоков. А истоки проблемы, в первую очередь, упираются в систему образования, которая сегодня в Азербайджане хромает. Причем, на обе ноги.

Тем не менее, даже «середнячки», которые с горем-пополам получают школьный аттестат, норовят пролезть (именно пролезть, а не поступить) в наиболее престижные вузы страны. Не за счет знаний, а сами понимаете, каким образом.

Несомненно, одним из таких вузов является Азербайджанский медицинский университет. Еще с советских времен медуниверситет, как и БГУ (юрфак), считался «блатным». Сегодня даже спустя десятки лет в этом направлении мало что изменилось.

В итоге, значительная часть выпускников медуниверситета, как правило, разбираются в медицине так же, как пекарь в архитектуре. И то обстоятельство, что мы пока еще выжили, заслуга добросовестных, прилежных и образованных лиц, кончивших вуз до середины двухтысячных, а также представителей старой школы медицины.

К сожалению, и в этом вопросе не все гладко. Положа руку на сердце скажем, что зарплата действительного высококвалифицированного врача не соответствует его труду. Образно говоря, работы на 100 манатов, а платят гроши. То есть, у врачей должна быть мотивация. Энтузиазм энтузиазмом, альтруизм альтруизмом, но кушать все же надо. Хотя бы иногда.

Вторая существенная проблема в этой сфере, которая вынуждает наших граждан искать исцеление не у себя на Родине, а за рубежом. Стоит только тому или иному врачу исполниться 65 лет, как их отправляют на пенсию.

А ведь именно на этих образованных, имеющих огромный опыт врачах и держится здоровье населения. Да, молодым у нас везде дорога, но, как было отмечено выше, в процентном соотношении хороших молодых врачей не так уж и много. И в такой ситуации отправлять медиков на пенсию то же самое, что «стрелять в ногу» отечественной медицине.

Да, понятно, что закон есть закон, и по достижении определенного возраста граждане должны уходить на покой. Но ведь во всех правилах есть свои исключения. Как же получается, что там, где не надо, мы без раздумья нарушаем закон, без всякой пользы для окружающих, а в этом благородном деле не можем поступиться правилами?

Кроме того, возраст – это не показатель. Достаточно привести один, но довольно весомый пример, чтобы убедиться в этом. Всемирно известный американский врач-кардиолог Майкл Дебейки, чьим пациентом был экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев, продолжал врачебную практику в довольно преклонном возрасте и умер в 2008 году, в возрасте 100 лет.

Или турецкий врач-педиатр Ихсан Дограмаджи, который также почти до конца своих дней, продолжал оказывать больным свои медицинские услуги. И таких примеров немало.

И это всего лишь несколько условий, соблюдение которых, возможно, поможет в решении проблемы. Тогда и наши граждане не будут ездить за границу на лечение, и зарубежные пациенты будут приезжать в Азербайджан. А пока красивое желание остается только желанием…