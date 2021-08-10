Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании правительства 10 июля поручил кабмину разобраться со срывом поставки вакцин Pfizer в республику и обеспечить доступность этого препарата в стране в кратчайшие сроки. Пресс-служба министерства здравоохранения республики сообщала, что достигнута предварительная договоренность о поставках вакцины Pfizer в Казахстан в четвертом квартале этого года. Ведомство также сообщало, что Казахстан рассмотрит возможность использования вакцины Pfizer для детей с 12 лет при согласии родителей.