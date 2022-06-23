В ближайшее время ФИФА официально объявит о том, что чемпионат мира в Катаре станет первым в истории, на который каждая сборная сможет привезти 26 футболистов.

Как передает championat.com, таким образом у каждого тренера появится возможность иметь на скамейке запасных 15 игроков.

На прошлой неделе Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) на постоянной основе утвердил правило пяти замен во время матча. Оно было введено в период пандемии коронавируса и являлось временной мерой, однако будет действовать и далее. Наставники по-прежнему смогут выпустить на замену пять игроков в три временных слота (пауз в игре).

Напомним, чемпионат мира в Катаре пройдет на восьми стадионах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем предыдущего розыгрыша, который проходил в России в 2018 году, стала сборная Франции, победившая в финале Хорватию (4:2).