Пенитенциарная служба Министерства юстиции распространила информацию по поводу смерти бывшего начальника отдела упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ).

Как сообщили в службе в ответ на запрос АПА, бывший начальник отдела упраздненного МНБ Нахчыванской АР, бывший полковник З.Исмаилов за совершение особо тяжкого преступления был приговорен к пожизненному лишению свободы и лишен звания полковника.

З.Исмаилов (1959 г.р.) страдал различными хроническими заболеваниями, в том числе тяжелой формой диабета, артериальной гипертонией, острой сердечно-сосудистой недостаточностью, долгое время находился на лечении в лечебном учреждении.

Но, несмотря на это, 25 ноября 2021 года он скоропостижно скончался от тромбоэмболии.