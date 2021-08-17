В Кабуле на второй день после захвата власти талибами закончилось топливо для автотранспорта, сообщает РИА «Новости».

Возле автозаправочных станций выстроились очереди из брошенного транспорта — в том числе и военного.

«Бензин на АЗС города резко подорожал с 50 афгани (62 цента) до 70 афгани (86 центов), однако заправиться нет возможности. Даже военные автомобили не могут найти бензин, из-за этого возле заправок выстроились ряды танков и военного транспорта, оставшегося без топлива», — рассказал корреспондент.

Уточняется, что на улицах Кабула сегодня заметно мало людей.

«От очевидцев приходят сообщения, что на блокпосту «Талибана» в районе Ахундзада провинции Нангархар была застрелена девушка, сидевшая в рикше, причина неизвестна. Собравшихся после инцидента жителей близлежащей деревни избили талибы и сказали им «идти домой», — добавил корреспондент.