Американский разработчик самолетов Joby Aviation вместе японской авиакомпанией ANA запустят летающее такси в Японии. Автопроизводитель Toyota Motor Corporation будет сотрудничать с ними, чтобы «синхронизировать» новый вид транспорта с наземным, а также выступит в качестве одного из инвесторов Joby. Об этом сообщает TechCrunch, передает «Лента.Ru«.

Перевозить пассажиров будет электросамолет, созданный Joby Aviation и вмещающий до четверых пассажиров. Участники проекта не дают подробной информации о дате запуска и о том, как будет работать сервис, однако утверждают, что детали «революционного» проекта появятся «в надлежащее время». В данный момент три компании находятся на этапе обсуждения вопросов, которые касаются развития инфраструктуры, обучения пилотов и нормативных требований.

В компании Joby объявили, что сегодня был совершен первый шаг, который поможет определить возможности сервиса аэротакси в Японии. Ее представитель также отметил, что стороны планируют совместно разрабатывать маршруты электросамолета и решать остальные вопросы.

Ранее в феврале Joby Aviation получила разрешение на разработку и производство композитных деталей для своих самолетов в США. Теперь проекту необходимо добиться сертификации у Японского бюро гражданской авиации, входящего в состав Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма.

Электросамолет Joby способен пролетать расстояние до 240 километров и развивать скорость до 320 километров в час. По данным аналитиков проекта, полет из аэропорта Кансай до железнодорожного вокзала Осаки займет менее 15 минут, в то время как поездка на автомобиле отнимет час.