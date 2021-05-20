В Японии пенсионеры по ошибке получили от США по полторы тысячи долларов

Налоговая служба США по ошибке отправила тысячам пенсионеров в Японии чеки почти на полторы тысячи долларов, сообщает Financial Times.

В результате в банках Токио образовались толпы клиентов, которые пытались снять деньги.

По словам 75-летнего японского пенсионера, он почувствовал благодарность к США и добавил, что «Америка удивительна». Ему удалось обналичить чек, однако в банке мужчине сказали, что для получения денег придется подтвердить право на них.

Как пишет издание, рассылка чеков была проведена в рамках помощи экономике США и американцам. Однако по ошибке в списки попали японцы, которые до этого работали в Соединенных Штатах, а теперь имеют право на небольшую пенсию от этой страны. В Налоговой службе США заявили, что японцы должны отправить чеки обратно. (Газета.Ру)