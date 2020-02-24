В ВОЗ заявили, что вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

«Использование определения «пандемия» не отвечает фактам», — отметил он, пояснив, что речь идет об «эпидемии в различных частях мира». Вместе с тем, как подчеркнул глава ВОЗ, эта вспышка «имеет потенциал пандемии».

По словам главы организации, использование того или иного термина зависит от «распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество». К настоящему времени ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», отметил Гебрейесус. При этом, по его словам, рост числа новых случаев заболевания, «конечно, вызывает озабоченность».

Глава ВОЗ призвал все страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях». Он считает, что нужно «готовиться к потенциальной пандемии». При этом «каждая страна должна сама оценивать риск», сообщил гендиректор, выразив обеспокоенность резким ростом числа заболевших в Италии, Республике Корея и Иране.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил на брифинге, что группа экспертов организации прибудет во вторник в Иран, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.(ТАСС)