Всемирная организация здравоохранения сообщила о 257 подтвержденных и 120 предполагаемых случаях оспы обезьян в 23 странах мира, передает Газета.ru.

По данным, приведенным в информационном бюллетене ВОЗ, неожиданное и одновременное появление заболевших в нескольких государствах, не являющихся эндемичными для заболевания, указывает то, что вирус мог существовать «необнаруженным какое-то время».

В ВОЗ отметили, что в большинстве случаев не обнаружили связь между заболеванием и поездками в эндемичные районы.

С 13 мая оспу обезьян выявили в 23 странах, не являющихся эндемичными заболеванию. В ВОЗ ожидают появления новых случаев в связи с расширением наблюдения в неэндемичных регионах.