В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

Правительство Великобритании в текущем году разрешит фермерским хозяйствам привлекать до 10 тысяч иностранных сезонных рабочих, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения британского министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
«В этом году правительство увеличит в четыре раза количество рабочих, которые фермы могут привлекать на временной основе из-за пределов ЕС для выполнения сезонных работ», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, правительство намерено «поддержать жизненно важный сектор садоводства в Великобритании и дать производителям фруктов и овощей доступ к гораздо большему количеству работников», — отметили в министерстве.
| 2020-02-19T16:48:45+00:00 19 февраля 2020, 21:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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