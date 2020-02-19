В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

«Расширение нашего сезонного пилотного проекта поможет нашим фермерам в сборе урожая этим летом, и в то же время позволит нам протестировать этот подход. Мы всегда будем поддерживать наших фермеров, которые производят всемирно известные британские продукты в соответствии с самыми высокими стандартами в мире», — заявил министр по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Джордж Юстис.(РИА Новости)