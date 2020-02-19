В Великобритании фермерам разрешат привлекать больше сезонных рабочих

Правительство Великобритании в текущем году разрешит фермерским хозяйствам привлекать до 10 тысяч иностранных сезонных рабочих, что в четыре раза больше, чем в 2019 году, следует из сообщения британского министерства по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
«В этом году правительство увеличит в четыре раза количество рабочих, которые фермы могут привлекать на временной основе из-за пределов ЕС для выполнения сезонных работ», — говорится в сообщении ведомства.
Таким образом, правительство намерено «поддержать жизненно важный сектор садоводства в Великобритании и дать производителям фруктов и овощей доступ к гораздо большему количеству работников», — отметили в министерстве.