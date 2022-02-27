Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых украинская сторона уже резко и категорически отказалась, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом 27 февраля изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба ОП.

«Манипуляции российской стороны с переговорным процессом очевидны. Россия просто унижает Беларусь, используя ее. Россия пытается поставить Украину в недопустимые ультимативные условия, от которых мы уже резко и категорически отказались. Но при этом они пытаются заявлять миру, что якобы больше всех готовы к переговорам, устраивают очевидную постановку под названием «мы едем в Гомель» и начинают уничтожать нашу инфраструктуру уже тяжелыми бомбардировщиками и масштабными обстрелами жилых кварталов крылатыми ракетами», – заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что переговоры должны проходить в согласованном формате и месте, а не так, как решила РФ.

«С таким грязным поведением российской стороны даже в теме о переговорах однозначно можно рассчитывать на еще большую негативную реакцию Запада и на еще более жесткие санкционные пакеты. До тотального вычеркивания России из любых международных коммуникаций. Ибо все прекрасно знают, какими должны быть переговоры в сложившихся условиях. Согласованный формат, согласованное место, реальное содержание и справедливый результат. Это возможно, если Россия перестанет устраивать манипулятивные представления вокруг переговоров», – резюмировал он.

О том, что делегация из России прибыла в Беларусь «на переговоры с украинцами» и готова начать их в Гомеле, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщило «Эхо Москвы». Песков заявил, что российская делегация состоит из представителей МИД, минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.