Генеральный штаб Вооруженных сил Украины фиксирует признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 12.00 20 марта.

«Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору. Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.

Генштаб также предупреждает о сохраняющейся угрозе нанесения российским агрессором по Украине ракетных ударов оружием большой дальности, в том числе и гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

В сводке отмечается, что состояние, положение и характер действий сил обороны Украины существенных изменений за последние сутки не претерпели. «Защитники надежно удерживают занятые районы и рубежи», – подчеркнули в Генштабе ВСУ. (gordonua.com)