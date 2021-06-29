Верховная рада приняла в первом чтении президентский законопроект об увеличении предельной численности вооруженных сил страны на 4,4%, до 261 тыс. человек. Такое решение поддержали во вторник на внеочередном заседании парламента 320 депутатов при минимально необходимых 226.

«Утвердить численность Вооруженных сил Украины в количестве, которое не превышает 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих», — говорится в документе. Ранее предельная численность армии страны была на уровне 250 тыс. человек, в том числе военнослужащих — 204 тыс. человек.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что численность увеличивается в связи с одобрением проекта закона «Об основах национального сопротивления» с целью формирования органов управления, военных частей и подразделений территориальной обороны и движения сопротивления. (ТАСС)