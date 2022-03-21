В Украине с момента начала войны погибли 925 мирных жителей — 183 мужчины, 137 женщин, 11 девочек, 25 мальчиков, а также 39 детей и 530 взрослых, пол которых установить пока не удалось, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Кроме того, по его данным, ранены 1496 мирных жителей.

В сообщении подчеркивается, что действительное число погибших и раненых, вероятно, гораздо больше, поскольку информация с мест, где идут боевые действия, в частности из Мариуполя, Волновахи, Изюма, Северодонецка, Рубежного и Тростянца, поступает с задержкой.

По данным ООН, большинство жертв среди гражданского населения погибли от «взрывоопасного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары». (DW)