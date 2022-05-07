В Россию вернулись 11 моряков с судна «Авангард», которых удерживали в Украине. Об этом в своем Telegram сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, моряки с начала российской спецоперации в Украине оказались заблокированы охраной порта Измаил и украинскими пограничниками, освободить их удалось лишь через 72 дня. Все это время экипаж «Авангарда» находился практически в полной изоляции, они не могли покинуть судно, остались без лекарств и медицинской помощи.

Сейчас в Измаиле, уточнила омбудсмен, остаются еще 60 российских моряков с семи судов. При этом на экипажи оказывают давление, а у бортов выставлены блокпосты с вооруженной охраной.

9 апреля Москалькова сообщила, что в Россию с территории Украины вернулись 32 российских водителя. Обмен дальнобойщиками происходил при участии омбудсмена. В результате обмена домой также вернулись ряд граждан Беларуссии и 20 украинских водителей (aif.ru)