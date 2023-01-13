Российские войска не захватили Соледар Донецкой области. Заявления россиян о якобы «взятии» города не соответствуют действительности.

Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, опровергнув таким образом заявления РФ, пишет РБК-Украина.

«Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе», — сказал Череватый.

В то же время он отказался сообщать подробности о ситуации на этом направлении по причинам безопасности.

Напомним, сегодня министерство обороны России объявило о якобы захвате Соледара. Однако, в Минобороны Украины это не подтверждают, отмечая, что в городе продолжаются тяжелые бои.

В частности, замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ночь на 13 января в Соледаре была горячей, но город удерживают вооруженные силы Украины. По ее словам, враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Но украинские защитники держат оборону.

Как сообщал УНИАН, российские войска в течение последних двух недель пытаются массированным штурмом захватить Соледар. Без контроля над этим городом врагу не удастся продвинуться вглубь Донецкой области. Штурмовые действия оккупанты начали 27 декабря.