В Украине назвали основные версии причин крушения самолета в Тегеране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал поражение зенитной ракетой и теракт еще одними версиями причины крушения самолета авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» в Тегеране 8 января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее издание Reuters сообщало, что западные разведывательные службы считают, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность, а именно — перегрев одного из двигателей.

Данилов отметил, что в настоящее время представители компетентных органов Ирана и СНБО изучают различные версии крушения Boing.

«Среди основных [версий]: поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта», — сказал Данилов.