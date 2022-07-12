В Украине уничтожены три полковника российской армии — Алексей Горобец, Канат Мукатов и Алексей Авраменко.

Авраменко был заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе, говорится на странице в Facebook Вооруженных сил Украины.

По его данным, Горобец являлся командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии, а Мукатов — заместителем командира этого же воинского формирования.

«Встречайте новых эксклюзивных русских оккупантов, заблудившихся «на учениях», но уже правильно вернувшихся домой…», — пошутили в Генштабе ВСУ.