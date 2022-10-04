В Украине были арестованы белорусские и российские активы на общую сумму в 44 млрд гривен (приблизительно 1,2 млрд долларов).

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, об этом говорится в отчете Бюро экономической безопасности Украины.

Из указанной суммы более 500 млн долларов пришлись на вагоны и «товарно-материальные ценности» в вагонах.

«Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 млрд гривен (около 500 млн долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 млрд гривен (около 350 млн долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 млрд гривен (около 54 млн долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 млрд гривен (около 35 млн долларов) и т.д.», — сообщил Кабмин.

В нем также говорится, что Бюро экономической безопасности составило список из 23 связанных с Россией и Белоруссией юрлиц, о включении которых в международные санкционные списки будет просить украинская сторона.