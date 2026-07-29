Мэр турецкого муниципалитета Ускюдар Синем Дедеташ и ещё пять человек задержаны в рамках расследования по обвинениям во взяточничестве и коррупции.

Об этом заявила Главная прокуратура стамбульского района Анадолу.

По имеющимся данным, расследование было начато на основании поступивших жалоб о допущенных нарушениях при выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию в муниципалитете Ускюдар, показаний потерпевших, а также показаний подозреваемых, сотрудничающих со следствием.

В рамках расследования в Стамбуле были проведены операции по 11 адресам. В ходе операции задержаны мэр муниципалитета Ускюдар Синем Дедеташ, заместитель мэра, руководитель аппарата, архитектор, производитель работ и подрядчик.