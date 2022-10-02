Пресс-секретарь президента Турции, посол Ибрагим Калын встретился с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, сообщает Агентство Анадолу.

Калын и Ермак во время встречи, состоявшемся в президентском особняке Мабейн, обсудили ход украинской войны и актуальные события дня.

Стороны заявили, что необходимо восстановить почву для диалога, чтобы прекратить войну в рамках международного права на основе суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ибрагим Калын напомнил, что Турция отвергла принятое Россией в нарушение международного права решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и добавил, что, несмотря на сложные условия, Турция решительно продолжает усилия по сближению сторон.

Была подчеркнута важность поддержки всем международным сообществом искренних усилий и многосторонних инициатив Турции по прекращению войны и установлению мира.

На встрече также было обращено внимание на ключевую роль Турции в реализации Стамбульского соглашения, которое обеспечивает доставку украинского зерна по всему миру через Черное море и обмена пленными.