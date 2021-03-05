В Турции простились с военнослужащими, погибшими при крушении вертолета

В Анкаре в пятницу прошла государственная церемония прощания с военнослужащими, погибшими в результате крушения военного вертолета в провинции Битлис, сообщает Агентство Анадолу.

В церемонии принял участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В результате крушения вертолета ВС Турции в провинции Битлис в четверг 4 марта погибли 11 военнослужащих, получили ранения четверо военных. Cвязь с вертолетом типа Cougar прервалась спустя полчаса после взлета.

По предварительным данным, крушение вертолета произошло из-за внезапно ухудшившихся погодных условий.

Церемония прощания с погибшими, прошла ранее сегодня в провинции Элязыг, после чего тела были отправлены в Анкару.

Тем временем, на месте крушения вертолета в районе селения Чекмедже провинции Битлис продолжаются работы по расследованию причин инцидента.