В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

Ранее сообщалось, что в Чехии и Сербии было установлено специальное время для посещения магазинов пожилыми людьми.

По последним данным, в мире коронавирусом заболели 234 тысячи человек, из них почти десять тысяч скончались. За сутки, по информации Всемирной организации здравоохранения, выявлено более 24 тысяч новых случаев заражения. В РФ число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 306 человек.

Итальянский врач Антони Песенти опроверг распространенное мнение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться только у пожилых людей. Песенти отметил, что половина тяжелых больных в его отделении моложе 65 лет (aif.ru)