В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

Власти Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу пожилым людям, передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.
Как уточняется, запрет начнет действовать в воскресенье и будет касаться граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Им нельзя будет выходить на улицу и гулять в садах, парках, а также на других открытых площадках.
По последним данным, в мире коронавирусом заболели 234 тысячи человек, из них почти десять тысяч скончались. За сутки, по информации Всемирной организации здравоохранения, выявлено более 24 тысяч новых случаев заражения. В РФ число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 306 человек.
Итальянский врач Антони Песенти опроверг распространенное мнение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться только у пожилых людей. Песенти отметил, что половина тяжелых больных в его отделении моложе 65 лет (aif.ru)