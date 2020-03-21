В Турции пожилым людям запретили выходить на улицу

Власти Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу пожилым людям, передает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Как уточняется, запрет начнет действовать в воскресенье и будет касаться граждан старше 65 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания. Им нельзя будет выходить на улицу и гулять в садах, парках, а также на других открытых площадках.

Ранее сообщалось, что в Чехии и Сербии было установлено специальное время для посещения магазинов пожилыми людьми.

По последним данным, в мире коронавирусом заболели  234 тысячи человек, из них почти десять тысяч скончались. За сутки, по информации Всемирной организации здравоохранения, выявлено более 24 тысяч новых случаев заражения. В РФ число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 306 человек.

Итальянский врач Антони Песенти опроверг  распространенное мнение, что тяжелая форма коронавирусной инфекции может развиться только у пожилых людей.  Песенти отметил, что половина тяжелых больных в его отделении моложе 65 лет (aif.ru)

| 2020-03-22T00:51:34+00:00 22 марта 2020, 01:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss