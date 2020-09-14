В Турции от COVID-19 вылечились свыше 260 тыс человек

До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 260 058 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Твиттер.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 63 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 7119.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 292 878, поскольку еще у 1716 человек тесты на вирус дали положительный результат.

По данным главы Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 112 563 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 8 632123 анализов. (haberler.com)

| 2020-09-14T23:27:32+04:00 14 сентября 2020, 23:53|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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