В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,36 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 362 415 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в воскресенье Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 128 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 25 993.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 477 463, еще у 6 562 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 136 418 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 29 631 422 анализов. (haberler.com)