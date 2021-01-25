В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,31 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 2 314 403 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает в понедельник Министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 137 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 25 210.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 2 435 247, еще у 5642 человек тесты на вирус дали положительный результат.Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 165 109 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 28 648 193 анализов. (haberler.com)