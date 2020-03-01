В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.

Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.