В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

Троих сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний, передает РИА Новости.
Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Освобожденные журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами.
Ранее главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что вечером 29 февраля в квартиры журналистов Sputnik Турция в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери.
Когда злоумышленники скрылись, сотрудники СМИ обратились в полицию. Позже стало известно, что после допроса в прокуратуре их задержали.