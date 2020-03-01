В Турции освободили трех из четырех журналистов Sputnik

Троих сотрудников Sputnik Турция, задержанных в Анкаре, отпустили после дачи показаний, передает РИА Новости.
Согласно протоколу допроса, турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях.
Освобожденные журналисты вышли из Дворца правосудия, их встретили аплодисментами.
| 2020-03-01T18:49:28+00:00 1 марта 2020, 18:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss